Austragungen für die nächsten Jahre

Für die Ausrichtung der Turniere in den nächsten Jahren haben sich bereits Interessenten gemeldet. So wollen der VfR Aachen-Forst und DJK Westwacht 08 Aachen die Hallenstadtmeisterschaft 2019 ausrichten, Eintracht Verlautenheide und DJK FV Haaren haben sich für 2020 beworben. Auch Schwarz-Rot Aachen hat den Hut in den Ring geworfen und Interesse für 2019 bekundet.

Bei der Initialversammlung zur Ausrichtung der Stadtmeisterschaften wurde verabredet, dass Klubs mit Vereinsjubiläen beziehungsweise Geburtstagen Priorität genießen.

Interessenten können sich melden unter an-lokales-aachen@zeitungsverlag-aachen.de sowie az-lokales-aachen@zeitungsverlag-aachen.de.