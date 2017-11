Aachen.

Die Eingliederung in den Arbeitsmarkt stellt oft eine große Herausforderung dar. Oft ist es zeitlich nicht möglich, eine Ausbildung in Vollzeit zu absolvieren, vor allem mit Kindern. Das Sozialwerk Aachener Christen bietet deshalb in Kooperation mit dem Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung das Landesprojekt „TEP“-Programm „Teilzeitberufsausbildung, Einstieg begleiten, Perspektiven eröffnen“ an.