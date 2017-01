Aachen.

Es war nicht ganz klar, ob es am verführerisch aussehenden kalten Büffet lag. Oder an den musikalischen Künsten von Liang Dong. Oder aber an der Raffinesse der Zaubertricks einiger Kinder. Jedenfalls war beim Neujahrsempfang des Fördervereins Integration durch Sport und des Sozialnetzwerks Rothe Erde im Kinder- und Jugendhaus St. Barbara kaum ein freies Plätzchen zu finden.