So spart die Stadt mehr als 25 Millionen Euro ein

Aachen. Es ist so eine Sache mit der Energie. Einerseits erfreuen wir uns in einer mehr und mehr automatisierten und digitalisierten Welt daran, wie sehr uns moderne Technik den Alltag erleichtern kann. Andererseits verbraucht fast jedes dieser modernen Geräte Energie – sei es nun beispielsweise in Form von Strom, Gas oder Wasser.

Die Stadt Aachen hat sich daher schon vor Jahren zum Ziel gesetzt, möglichst energiesparend unterwegs zu sein. Die Mitarbeiter des Teams Energiemanagement arbeiten jeden Tag daran, die Stadt noch etwas effizienter zu machen.

Allein seit 2002, rechnet Ulrike Leidinger vom Gebäudemanagement vor, habe die Stadt durch die unzähligen Maßnahmen eine Einsparung bei den Energie- und Wasserkosten in Höhe von stolzen 25 Millionen Euro erzielt. „Der größte Erfolg besteht sicherlich in der Reduzierung des Gesamtwärmeverbrauchs“, so Teamleiterin Leidinger. „Über die letzten 14 Jahre betrachtet liegt die Einsparung allein in diesem Bereich bei 33 Prozent.“

Von der Kita bis zum Theater

Das Thema Energiemanagement zeigt sich an jedem Gebäude, das der Stadt gehört und das von ihr betrieben wird, mit Ausnahme der historischen Gebäude. Insgesamt betreut das Gebäudemanagement rund 600 Objekte – von der Kita, über Schul- und Verwaltungsgebäude bis zu Schwimmhallen, Museen und dem Stadttheater. Rund ein Drittel der Gebäude wird vom Team Energiemanagement mit modernster Technik überwacht und gesteuert.

Einer aus diesem Expertenteam ist Markus Lehmenkühler. Er kümmert sich um das sogenannte Energiecontrolling. An Bildschirmen haben er und seine Kollegen den Verbrauch der Gebäude stets im Blick – und greifen gegebenenfalls ein. Steigt der Wasserverbrauch unerwartet über Nacht in einer Schule an, deutet das auf einen Störfall hin.

„Wir informieren dann umgehend den Hausmeister vor Ort“, so Lehmenkühler. Der schaut sogleich nach, ob das Problem schnell zu beheben ist. Ist das nicht der Fall, werden entsprechend Fachfirmen losgeschickt, die sich der Sache annehmen.

Fürs Thema sensibilisieren

„Ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist die Kommunikation und die Sensibilisierung für das Thema“, ergänzt Andre Helten, der vor allem für die Gebäudeautomation zuständig ist. Er steuert unter anderem die Heizungsanlagen, damit sie nur dann laufen, wenn eine Kita, eine Schule oder ein Verwaltungsgebäude auch benutzt wird.

„Findet zum Beispiel in einer Kindertagesstätte abends ein Elternabend statt, teilt uns die Einrichtung dies mit und dann sorgen wir selbstverständlich dafür, dass das Gebäude auch abends angenehm warm ist“, betont Helten. Das intelligente Management zahlt sich in jedem Fall aus. Die Energiekosten der städtischen Liegenschaften liegen seit Jahren bei recht konstanten 10 Millionen Euro pro Jahr – sie steigen nicht.

Der „Aachener Standard“

Seit 2010 werden neue Gebäude stets nach dem so genannten „Aachener Standard“ errichtet. Der besagt: Alle Neubauten der Stadt werden nach einem dem Passivhaus ähnlichen Standard geplant. „Wir rechnen die Kosten über den ganzen Lebenszyklus des Gebäudes“, erklärt Klaus Schavan, Technischer Geschäftsführer des städtischen Gebäudemanagements.

Und der liegt in der Regel bei 40 Jahren. Die Formel dabei lautet: Wenn man am Anfang beim Bau womöglich etwas mehr Geld in gute Materialien und eine moderne und energieeffiziente Gebäudetechnik steckt, zahlt sich das auf Dauer aus.

Denn die Betriebskosten zum Beispiel für eine Kita oder eine Schule werden langfristig deutlich billiger, also niedrigere Heizkosten bei sehr gutem Komfort. Konkret bedeutet das für Aachen: Die Baukosten liegen in der Regel 6 bis 8 Prozent über dem Mindeststandard. Doch dem stehen deutliche Einsparungen im Laufe des Lebenszyklus des Gebäudes gegenüber.

Ulrike Leidingers Fazit lautet daher: „Wirtschaftlich bauen ist eben besser als nur billig bauen!“ Weitere Informationen zum Energiemanagement und speziell zum Energieanzeiger der Stadt Aachen gibt es unter https://stadt-aachen.e2watch.de/. Dort kann man den täglichen Energieverbrauch von knapp 200 städtischen Gebäuden (fast) in Echtzeit einsehen. Denn die Daten werden alle 15 Minuten aktualisiert.