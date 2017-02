Aachen.

Mogli, Mars und Cinderella heißen die Roboter, die im Rhein-Maas-Gymnasium ganz selbstständig ihre Runden drehen. Dass die kleinen Geräte so fantasievolle Namen haben, hat einen Grund: Programmiert haben die Lego-Roboter 15 elf- und zwölfjährige Mädchen, die an zwei Tagen spielerisch an das Thema Informatik herangeführt wurden.