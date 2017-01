Aachen.

Auf einer Online-Plattform Produkte namhafter Aachener Lebensmittel-Fachgeschäfte wählen und sich den bunten Warenkorb per Lastenrad nach Hause bringen lassen: So soll Einkauf in Aachen bald möglich sein. Laut Reiner Priggen, Landtagsabgeordneter der Grünen, warten viele ältere Leute auf ein solches Angebot.