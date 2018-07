Aachen.

Wer hat wem die Hand gewaschen? Und wie viele Hände waren an diesem trotzdem eher schmutzigen Spiel beteiligt? Dieses Bild passt gut zu der brisanten Geschichte um den dubiosen Aufstieg eines ehemaligen Gesamtpersonalratsvorsitzenden der Stadt Aachen, über die unsere Zeitung am Donnerstag und Freitag ausführlich berichtete – und die seitdem Politik und Verwaltung, aber auch die Gewerkschaften in Atem hält.