Aachen.

Bauen kommt größer in Mode. Dass jedoch das Hagener Textilunternehmen SinnLeffers schon wenige Monate nach der offiziellen Aufhebung seines Insolvenzverfahrens gewaltige Investitionen für das 157 Jahre alte Mutterhaus in Aachen plant, dürfte in der Branche für einiges Aufsehen sorgen.