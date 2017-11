Aachen.

Bei der jährlichen Eröffnung einer neuen Karnevalssession stellt der Pfarrausschuss Heilig Kreuz traditionell auch den designierten Krüzzbrür-Ordensträger vor. So auch an diesem Wochenende, als Professor Simone Paganini, ordentlicher Professor am Theologischen Institut der RWTH, vorgestellt wurde.