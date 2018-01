Aachen - Silvesternacht: Polizei muss in Aachen trotz Regen häufiger eingreifen

Aachen.

Trotz stürmischer Regenfälle zum jüngsten Jahreswechsel hat die Polizei auf Aachener Stadtgebiet mehr Einsätze in der Silvesternacht 2017/18 gezählt als im Vorjahr. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit, dass die Einsatzzahl von 104 auf immerhin 118 gestiegen ist – was angesichts der widrigen Wetterbedingungen, die kaum zum Feiern auf offener Straße einluden, als bemerkenswert gilt.