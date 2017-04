Aachen.

198 Zentimeter Gardemaß und 99 Kilogramm Lebendgewicht konnten eine leichte Verlegenheit nicht kaschieren. Boris Bongers steht grundsätzlich nicht so gerne im Mittelpunkt - es sei denn, es geht um die gute Sache. Und so musste er Mittwochmorgen in ein ganz besonderes Rampenlicht treten.