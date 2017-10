Shuttle Party: Von der Haltestelle in den Bus und zur Fete

Aachen. Die legendäre Aachener Shuttle Party läutet das Semester ein. Nochmals feiern und Leute kennenlernen, bevor das Büffeln losgeht.

Elf Clubs, Diskotheken, Bars und Kneipen vernetzen sich in dieser Nacht zu einer einzigen Partymeile. Und damit man überall schnell von Ort zu Ort kommt, fahren spezielle Busse der Aseag die Route im Viertelstundentakt ab. Die Shuttle Party beginnt um 21 Uhr und endet gegen 4 Uhr. Eine Happy Hour mit günstigen Getränkespecials gibt’s von 21 bis 23 Uhr. Das Shuttle-Ticket kostet sechs Euro, sie gibts nur am Abend in den teilnehmenden Locations und gilt als Eintritt zu allen Veranstaltungen. Und Fahren im Shuttle-Bus ist auch im Ticket drin.

Das Programm für Donnerstag, 5. Oktober ab 21 Uhr: Apollo: Das Beste der Apollo-Parties – von Charts über 90‘s, 80‘s und vielen Evergreens. Cafe Kittel: Sexy Kashew mit Electro-Beats. Cafe Madrid: Das DJ-Duo „Lutz Vegas & DJ BD“ legt Black, House und Charts auf.

Dein Hotel Europa: Konzert um 21 Uhr: The Poneymen aus Charleroi sind eine Anti-Rock-Noisy-Surf-Band mit Musik wie aus einem Quentin Tarantino-Film. Sie spielten in diesem Jahr bereits auch auf dem Reeperbahn Festival und waren auf dem Südstraßenfest dabei. Im Clubkeller: „Hotel Europa Dj Kollektiv“ Style Mixe: Electronics, Soul, Ska, Indie, Swing, Global-Beatz. Einstein: Cocktails und gute Musik.

Guinness House: Live: The Limpets. Das britische Duo spielt das Rock- & Pop-Hits sowie traditionellen irischen, britischen und schottischen Folk. Hildegart: DJ Chewi Fair legt House, Boogie & Disco auf. N

ightlife: Electro, Charts, Rock, 90er-00er und RnB. Nox: Floor 1: Nox – Hiphop, House, Charts, Trap & Dancehall. Floor 2: Noxbox – Deephouse, Techno, Techhouse. Sowiso: Nach dem WM-Qualifikationsspiel Nordirland – Deutschland steigt die Party mit Rock, Rockabilly, Reggae Xover. Uwe Klein Qutoqi Bar: Frank Reinhardt mit Electro, House, Techno.