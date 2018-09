Aachen.

In der Sportabteilung eines Kaufhauses in der Innenstadt von Osnabrück kann man aufs Surfbrett steigen. Klingt nicht sonderlich spektakulär, ist es aber, weil man das in einem Schwimmbassin tut, auf einer bis 1,40 Meter hohen Stehwelle. Wer nach dem Einkauf also noch surfen will, kann das Becken mieten. Nebenan gibt es einen Fitness-Raum, in dem Bergfans unter Bedingungen wie in 2500 Metern Höhe trainieren können. Eine Kombination aus Einkaufsparadies und City-Gym will das Kaufhaus in der niedersächsischen Stadt bieten.