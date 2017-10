Sexuelle Gewalt muss an die Öffentlichkeit

Aachen. Sie sind da, hören zu und begleiten Frauen und Männer in schwierigen Situationen. Der Verein „Rückhalt e.V. – Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt“ (Früher „Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen“) kümmert sich um Opfer sexueller Gewalttaten. Geschäftsführerin Agnes Zilligen und Vorstandsvorsitzende Dr. Barbara Luck erzählen Svenja Pesch von ihren Aufgaben und dem Stellenwert des Vereins.

„Rückhalt“ Rückhalt e.V. Franzstraße 107, 52064 Aachen, Telefon 0241-54 22 20, info@rueckhalt-beratung.de, www.rueckhalt-beratung.de; weiterhin auch noch möglich: info@frauennotruf-aachen.de Das Spendenkonto Förderverein: IBAN DE02390500000001003334 BIC AACSDE33

Seit wann existiert der Verein?

Zilligen: 1981 gründete sich in Aachen eine Frauengruppe, die ehrenamtlich agierte. Der Zusammenschluss gab Interessierten die Möglichkeit des Austauschs und der Vernetzung. Allerdings wurden damals ausschließlich Frauen angesprochen. Sie machten auf Missstände hinsichtlich sexueller Gewalt an Frauen aufmerksam.

Luck: Das war die Zeit der Frauenbewegung und erste Gruppen formierten sich und wurden aktiv. Damals war es einfach eine andere Zeit und einige Menschen begegneten der Arbeit der Frauen mit Vorurteilen. Das hat sich aber zum Glück geändert.

Wie sieht die Finanzierung des Vereins aus?

Luck: Wir werden zu einem Teil von der Städteregion Aachen und dem Land NRW bezuschusst und müssen zudem Eigenmittel aufbringen, um die Beratungsstelle abzusichern.

An wen richtet sich der Verein heute und was ist die Intention?

Zilligen: Unsere Intention ist, dass wir sexualisierte Gewalt öffentlich zum Thema machen und auf strukturelle Verbesserungen beim Opferschutz hinwirken. Melden können sich bei uns Frauen und Mädchen ab 15 Jahren, die sexuelle Übergriffe erlebt haben oder noch erleben. Und auch betroffenen Männern bieten wir im Einzelfall Unterstützung an. Wir bieten telefonische Beratungen und Informationen an, psychologische Beratung, ressourcenorientierte Traumaberatung bis hin zu Rechtinformationen und Begleitung zur Polizei oder zum Gerichtsprozess.

Wie wird ihr Angebot von der Bevölkerung angenommen?

Luck: Es ist ein hoher Bedarf da. Alleine 2016 haben wir 373 Personen beraten und hatten insgesamt 2477 Beratungskontakte zu verzeichnen. Wir merken, dass mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zu mehr Klientinnen führt, die Rat und Hilfe suchen. Das ist eine Menge, wobei wir leider auch sagen müssen, dass die Dunkelziffer derer, die sexuellen Missbrauch nicht melden und sich keine Hilfe suchen, um ein Vielfaches höher ist. Hinzu kommt auch, dass sexualisierte Gewalt nach wie vor noch ein Tabuthema innerhalb der Gesellschaft ist.

Sie haben den Vereinsnamen von „Frauennotruf“ geändert in „RückHalt e.V. - Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt“ geändert und richten sich an Männer und Frauen.

Zilligen: Die Hauptzielgruppe sind Frauen und Mädchen, aber wir sprechen beide Geschlechter an. Dabei sind Frauen nach wie vor wesentlich häufiger von sexueller Gewalt betroffen als Männer. Die meisten Betroffenen unternehmen selten sofort etwas. Eher selten erstatten sie Anzeige. Häufig informieren sie sich erstmal, bevor sie aktiv werden. Zudem herrschen viele Mythen über Anzeigen und Gerichtsverfahren. Dann leisten wir Aufklärungsarbeit und stehen ihnen bei und organisieren z.B. auch Termine bei der Polizei.

Ist im Bereich der sexuellen Gewalt ein Muster zu erkennen, welche Frauen oder Männer davon besonders häufig betroffen sind?

Zilligen: Nein, das kann man nicht sagen. Sexuelle Gewalt gibt es ausnahmslos in jeder gesellschaftlichen Schicht und so ziemlich jede Altersklasse ist betroffen. Die meisten Betroffenen, die zu uns in die Beratungsstelle kommen, sind zwischen 18 und 50 Jahre alt.

Ist der Besuch bei ihnen für die Frauen mit Scham behaftet?

Zilligen: Die Frauen wissen ja, dass wir auf das Thema spezialisiert und im Umgang geschult und einfühlsam sind. Sexuelle Gewalt passiert unglaublich vielen Menschen. Ein Problem ist leider auch heute noch, dass sich die Betroffenen oft selbst die Schuld geben. Das stellen wir im Gespräch richtig. Kein Opfer ist schuld, dass ihr oder ihm so etwas widerfahren ist. Vorurteile wie „Die Frau ist doch selber schuld, wenn sie im kurzen Rock rumläuft“ oder „Wenn man nachts alleine auf der Straße geht, darf man sich nicht wundern, wenn etwas passiert“ sind heute wie vor 36 Jahren einfach total daneben.

Sie leisten auch viel Prävention…

Luck: Prävention ist ein wichtiger Baustein unserer Arbeit. Schon ab der achten Klasse gehen wir aktiv auf Schülerinnen und Schüler zu und führen Workshops mit den Jugendlichen durch. So geht es beispielsweise um K.O. Tropfen oder auch um die Frage, wie man Selbstbewusstsein erlangen kann. Dass „Nein“ wirklich „Nein“ heißt, müssen viele Kinder und Jugendliche erst lernen.

Themen wie sexuelle Gewalt werden ebenfalls behandelt. Aktuell ist „Sexting“ auch ein Schwerpunkt innerhalb unserer Arbeit. „Sexting“ kommt unter Jugendlichen häufig vor. Es geht um Fragen: Was ist davon strafbar? Was sollte man sich vorher gut überlegen? Nicht selten werden Nacktbilder, die zunächst freiwillig entstanden und verschickt wurden, später anderweitig verbreitet. Davon sind besonders Mädchen betroffen.

Was wünschen sie sich für die Zukunft des Vereins?

Zilligen: Meiner Meinung nach sind Anerkennung und Wertschätzung für unsere Arbeit vorhanden, allerdings fehlt es an Strukturen, die die Arbeit längerfristig und ausreichend finanzieren.

Luck: Generell sind Frauen in der Gesellschaft nach wie vor in vielen Bereichen benachteiligt. Ich wünsche mir deshalb, dass sexualisierte Gewalt kein Tabu-Thema mehr ist und dass den Opfern eine Stimme gegeben wird.