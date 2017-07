Seniorin schlägt Trickdieb in die Flucht

Aachen.

Ein Dieb hat am Freitag versucht eine 76-jährige Dame in Burtscheid zu beklauen. Zunächst hatte er sie nach Wechselgeld gebeten, dann griff er in ihre Geldbörse. Das ließ sich die Seniorin nicht gefallen. Sie schubste ihn von sich weg und schlug ihn damit in die Flucht.