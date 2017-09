Aachen.

Schöner, größer, moderner, zweckmäßiger – so präsentiere sich nach einer Umbauzeit von 13 Monaten das SKM-Seniorenzentrum Rothe Erde in der Barbarastraße, wie Torsten Nyhsen, Geschäftsführer des Katholischen Vereins für soziale Dienste in Aachen (SKM), stolz mitteilte. Man sei froh darüber, diesen Schritt getan und erfolgreich vollendet zu haben.