Im Interesse der älteren Generation

Der Seniorenrat vertritt die Interessen der älteren Generation gegenüber dem Rat, der Verwaltung sowie der Öffentlichkeit. Er entsendet sachkundige Einwohner in verschiedene Ratsausschüsse, ist konfessionell und parteipolitisch neutral und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Ziele. Die Tätigkeit im Seniorenrat ist ehrenamtlich. Gewählt werden in den 14 Bezirken jeweils mindestens zwei Mitglieder.

Weitere Informationen zu den einzelnen Kandidaten gibt es im Internet unter www.aachen.de/aelterwerden, auf Anfrage bei der Leitstelle „Älter werden in Aachen“ unter Telefon 432-56110 oder per Mail an aelterwerden@mail.aachen.de.