Aachen - Seniorenrat: Einspruch wurde zurückgewiesen

Aachen. Die Wahl des Seniorenrates der Stadt Aachen vom 19. November 2017 ist rechtens. Das hat der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am Mittwoch festgestellt und damit gleichzeitig einen vorliegenden Wahleinspruch für unbegründet erachtet und daher abgewiesen. Er folgte damit der Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses.

Gegen „die Art der Durchführung und das Ergebnis der Wahl“ hatte der ehemalige Personalratsvorsitzende der Stadt, Udo Herforth, Einspruch eingelegt und eine Wiederholung der Wahl gefordert. Als Grund gab er an, dass weder in der Wahlordnung für die Wahl des Seniorenrates der Stadt Aachen, noch in der Hauptsatzung der Stadt Aachen festgehalten sei, wie viele Stimmen bei wie viel Sitzen abgegeben werden dürfen. Nach seiner Meinung müsste jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen haben, wie Mitglieder in den jeweiligen Wahlbezirken zu wählen seien.

Der städtische Fachbereich Recht hatte dazu unter anderem ausgeführt, dass die vom Einspruchsführer gerügte Beschränkung, bei der Stimmabgabe lediglich einen Kandidaten wählen zu können, keine Verletzung der verfassungsrechtlich normierten Wahlgrundsätze darstelle. Bei der jetzigen Wahl des Seniorenrates war im Anschreiben an die Wahlberechtigten und auf dem Wahlschein an exponierter Stelle deutlich gemacht, dass nur einen Stimme abgegeben werden konnte.

Herforth, der bei der Wahl selber kandidiert, aber kein Mandat bekommen hatte, hat angekündigt, jetzt das Verwaltungsgericht einzuschalten.