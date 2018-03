Richterich.

Im Februar 2015 ging sie an den Start. Im ersten Jahr kamen 99, in den Folgejahren bis zu 150 ratsuchende Menschen in die Seniorenberatungsstelle der Malteser. „Wir sind sehr froh, dass unsere Arbeit und das kostenfreie Angebot so gut angenommen werden“, freute sich Ute Offermann-Wilden, Koordinatorin der Demenzdienste und der Seniorenberatung des Malteser-Hilfsdienstes (MHD) in Aachen-Richterich.