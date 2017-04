Selbstbedienung bei Maibäumen streng verboten

Aachen. Das hat Tradition: In der Nacht zum 1. Mai werden mit bunten Bändern geschmückte Birkenstämmchen am Haus der Freundin aufgestellt.

Das Forstamt im Fachbereich Umwelt der Stadt Aachen macht aber darauf aufmerksam, dass eine „Selbstbedienung“ im Wald nicht gestattet ist.

Denn Birken dürfen grundsätzlich nicht gefällt werden, nicht im Wald, denn hier dienen sie als Hilfs- oder Pionierhölzer, und schon gar nicht in Parkanlagen oder am Straßenrand. Birkenbäumchen werden aber inzwischen von verschiedenen Organisationen, die den Verkaufserlös in der Regel caritativen Zwecken zukommen lassen, legal verkauft.

An folgenden Stellen werden in diesem Jahr am Sonntag, 30. April, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Birkenbäumchen in unterschiedlicher Größe zum Kauf angeboten: Parkplatz Ecke Branderhofer Weg/Forster Weg; Waldparkplatz Monschauer Straße/Pommerotter Weg (am Wetterschutzpilz); Gut Weyern (Eberburgweg); Parkplatz Restaurant Haus Linde, Roermonder Straße 424; Forsthaus Sief (Magespfad, hier nur in der Zeit von 14 bis 17 Uhr); Ponyhof Meisel, Kornelimünsterweg 101; Freunder Marktplatz gegenüber Freunder Eck an der Freunder Landstraße 65.