Aachen/Würselen - SEK-Einsatz am Aachener Bushof und in Broichweiden

Aachen/Würselen. In einer großangelegten Aktion gegen Drogenhandel im Rockermilieu haben Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft und Spezialkräfte der Polizei am Mittwochmorgen in Aachen, Würselen, Bonn und Hamm insgesamt 16 Gebäude durchsucht. Darunter war ein Haus am Aachener Bushof und das Clubheim eines Rockerclubs in Broichweiden. Acht Personen wurden verhaftet.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Bushof am Morgen großräumig abgesperrt, der Zugang war für Passanten zunächst nicht möglich, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen, Katja Schlenkermann-Pitts.

Zeitgleich wurden 16 Objekte in Aachen, Hamm und Bonn durchsucht, darunter zwei Geschäftslokale im Ostviertel und der Aachener Innenstadt sowie das Clubheim des Hells Angels MC Aachen im Würselener Ortsteil Broichweiden. In Broichweiden musste ein angreifender Hund durch Spezialeinsatzkräfte erschossen werden. Bei den Durchsuchungen wurden mehr als ein Kilogramm Marihuana sowie eine scharfe Schusswaffe beschlagnahmt.

Von dem Einsatz in der Schumacherstraße nahe dem Bushof waren mehrere Gebäude betroffen. Dort wurde neben weiteren Gebäuden auch eine Gaststätte kontrolliert, die Einsatzkräfte stellten hier unter anderem einen großen Flachbildschirm sicher. Der Einsatz lief in Abwesenheit des Besitzers.

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft ermittelt die zur Bekämpfung von Rockerkriminalität zuständige OK-Dienststelle des Polizeipräsidiums Aachen seit Juni 2017 gegen eine Gruppe von Personen, die im Aachener Ostviertel einen schwunghaften Rauschgifthandel betreibt.

Gegen mehrere Mitglieder dieser Gruppe hat das Amtsgericht Aachen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aachen Haftbefehle wegen bandenmäßigen Drogenhandels erlassen. Sie sollen mit Marihuana im Kilogrammbereich, aber auch Kokain gedealt haben. Die meisten Mitglieder dieser Gruppe seien in der Vergangenheit als Mitglieder oder Sympathisanten des Rockerclubs Hells Angels MC in Erscheinung getreten.



Acht Haftbefehle seien vollstreckt worden. Die Festgenommenen, darunter drei türkische, zwei deutsche und zwei deutsch-marokkanische Beschuldigte sowie ein Staatenloser, alle im Alter von 20 bis 37 Jahren, sollen noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

