Aachen.

Generationen von Kindern haben im tiefsten Westzipfel das Rüstzeug für ihr weiteres Leben gelernt. Das 150-jährige Bestehen wurde am Schulstandort Vaalserquartier jetzt groß gefeiert. Zur Feierstunde in der Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Vaalserquartier an der Keltenstraße 19-21 kamen neben Lehrenden und Lernenden viele geladene Gäste aus Politik und Schulwesen.