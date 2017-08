Aachen.

Es ist ein großes Thema: die Luft- und Raumfahrt. Teuer in der Erforschung, immer wieder heiß diskutiert, und doch bleibt sie so untrennbar mit einer der letzten großen Hürden der Menschheit, der Erkundung des Universums, verbunden, dass sie zum Forschen, Träumen und Schreiben anregt. Einer der bedeutendsten Wissenschaftler für die Luft- und Raumfahrt war der Aeronautiker Theodor Kármán, der 1963 in Aachen starb.