Aachen.

Man muss in Aachen sicherlich noch nicht davon sprechen, dass die Stadt das Schwimmen verlernt. Dennoch: Immer mehr Kinder können sich nicht gefahrlos durch das Wasser bewegen. Das Projekt „Gemeinsam sicher schwimmen in Aachen“ des Fachbereichs Sport der Stadt Aachen in Kooperation mit dem Stadtsportbund Aachen will dem entgegensteuern.