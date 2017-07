Schwimmhalle Brand: Schwimmkurse in den Sommerferien

Brand. Die Schwimmhalle Brand bietet im August eine Vielzahl von Schwimmkursen für Kinder und Jugendliche an. Das Angebot richtet sich sowohl an Nichtschwimmer als auch an erfahrene Schwimmer. Geleitet werden alle Kurse von Aquatrainerin Daniela Pöhland.

Vom 7. bis 25. August können Kinder ab sechs Jahren an einem Crash-Schwimmkurs teilnehmen. In 20 Unterrichtseinheiten, verteilt auf sieben Stunden in der Wochen, lernen die Kinder schwimmen. Kurs 1: montags bis freitags 12.30 bis 13.15 Uhr und donnerstags und freitags 9 bis 9.45 Uhr; Kurs 2: montags bis freitags 13.30 bis 14.15 Uhr und donnerstags und freitags 10 bis 10.45 Uhr (Kosten 130 Euro einschließlich Eintritt).

Ebenfalls vom 7. bis 25. August können Kinder, die die Seepferdchenprüfung bereits bestanden haben, für die Jugendschwimmabzeichen Bronze und Silber trainieren. Die Kurse finden montags bis freitags von 11.15 bis 12 Uhr statt (Kurs 1: 7. bis 11. August; Kurs 2: 14. bis 18. August; Kurs 3: 21. bis 25. August) Die Kurse kosten 33 Euro einschließlich Eintritt und 20 Euro für Kinder unter sechs Jahren.

Rückenkraul und Kraul

Vom 7. bis 18. August können Kinder ab acht Jahren, die bereits das Bronzeabzeichen bestanden haben, an Kursen für Rückenkraul und Kraul teilnehmen. Die Kurse finden montags bis freitags von 15.30 bis 16.15 Uhr statt (Kurs 1: 7. bis 11. August; Kurs 2: 14. bis 18. August.

Vom 21. bis 25. August können Kinder ab acht Jahren, die bereits das Silberabzeichen bestanden haben, für das Jugendschwimmabzeichen Gold trainieren. Der Kurs findet von montags bis freitags von 15.30 bis 16.15 Uhr statt und kostet 33 Euro einschließlich Eintritt.

Die Anmeldung für die Kurse erfolgt über die Kasse der Schwimmhalle Brand oder auch telefonisch unter Telefon 520323 nach 14 Uhr.