Hinweise an den Stadtbetrieb

In enger Absprache mit dem städtischen Ordnungsamt hat auch die Polizei Aachen im Rahmen ihrer Tätigkeit einen Blick auf den Stadtpark – in der Hoffnung, dass es zu keinen weiteren Vandalismusschäden in nächster Zeit kommt.

Wer entsprechende Beobachtungen zu Vandalismus, Vermüllung oder sonstigen ungewöhnlichen Handlungen in den öffentlichen Parkanlagen, auf Spielplätzen oder Friedhöfen macht, wird gebeten, diese beim Stadtbetrieb der Stadt Aachen zu melden: Tel. 0241/432-18555 (Grün- und Parkpflege Innenstadt), 0241/432-18555 (Baumpflege und Spielplatzschäden), 0241/432-18666 (Abfall) oder 0241/432-18777 (Friedhofsangelegenheiten).

Die Hotline des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes der Stadt Aachen lautet Tel. 432-2801 (wochentags bis 1 Uhr, an Wochenenden und vor Feiertagen bis 3 Uhr).