Unterstützung für

Kinder in der Region

Der Schulbuchfonds des Vereins „Nele und Hanns Bittmann“ ist nur eines von vielen Projekten, mit dem der Verein Kinder in der Region Aachen unterstützt. Wer den Verein unterstützen will oder selbst Hilfe braucht, kann sich an info@kinderinnotaachen.de wenden.

Weitere Infos im Internet:

www.kinderinnotaachen.de