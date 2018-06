Aachen.

Den Knall jener Explosion, die im Juli 1916 die Schlacht an der Somme eröffnete, soll man angeblich noch in London gehört haben. Mehr als 100 Jahre später standen die Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) an der Abbruchkante des 21 Meter tiefen Lochnagar-Kraters.