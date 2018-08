Aachen.

Hamburger gelten als gelassene Hanseaten, Kölner als die rheinischen Frohnaturen. Und was wird über die Aachener gesagt? Und über die Stadt als solche? „Aachen hat richtig viel zu bieten. Da muss man sich erst mal entscheiden, was man rauspickt“, sagt Frank Heinze. Es gebe nicht dieses eine Merkmal, welches die Stadt und die Menschen so besonders macht. Sondern viele.