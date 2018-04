Aachen.

Wenn sich irgendwo in Aachen ein Schlüssel in einem Türschloss dreht, dann ist die Chance hoch, dass dieser einmal durch die Hände von Helmut Rennert gegangen ist. Und wenn es einmal irgendwo klemmt, dann kümmern sich heute seine Mitarbeiter darum. Im Laufe der vergangenen 40 Jahre ist das „Sicherheitshaus Rennert“ am Adalbertsteinweg zu einer Institution geworden – und feierte diesen Geburtstag jetzt in kleinem Rahmen.