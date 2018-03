Aachen - Schlammschlacht in der Aachener CDU: „Die Partei ist schlecht geführt“

Aachen.

Solidarische Rückendeckung für eine angeschlagene Parteivorsitzende sieht anders aus: Am Tag nach dem Erscheinen des AZ-Artikels über den „Showdown“ in der Aachener CDU geht mancher Christdemokrat lieber auf Tauchstation – und kommt so irgendwie leider gar nicht an Handy oder Telefonhörer heran.