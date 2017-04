Aachen.

Ob mit schwarz-gelbem Regenschirm in der Hand oder als Aufkleber auf dem Auto, ob als kleines Poster im heimischen Fenster oder als riesiges Plakat an der Fassade der Mayerschen Buchhandlung – der Protest gegen die maroden belgischen Atommeiler ist in Aachen und der Region bereits an vielen Stellen sichtbar. Doch dabei soll es nicht bleiben. Der Verein „Initiative 3 Rosen“ möchte nun mit einer weiteren Aktion möglichst viele Geschäftsleute wie auch Privatpersonen mobilisieren. Mit dem Wettbewerb „Blickfänger für die Menschenkette“ ruft sie dazu auf, dass Händler in der Zeit vom 15. Mai bis zum 15. Juni ihre Schaufenster mit schwarz-gelben Protestutensilien dekorieren.