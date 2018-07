Aachen - „Schaufenster, die toten Augen der Stadt“

Aachen .

„Leere Schaufenster – die toten Augen der Stadt“: So lautet der provokante Titel des vorerst letzten BDA-Stadtgesprächs der Reihe „Baukultur im Lust for Life“. Am Donnerstag, 12. Juli, 18 Uhr, lädt Professor Klaus Klever, Vorsitzender des Bundes Deutscher Architekten in Aachen, alle Bürger, Einzelhändler und Kunden zu Kurzvorträgen und Diskussionen in das alte Hortenhaus an der Komphausbadstraße 10.