Aachen.

In die Welt der Zauberkräfte entführt die Stadtpuppenbühne „Öcher Schängche“ die kleinen Besucher in der neusten Produktion „Die Wunschlaterne“ von Will Hermanns. Die Kinder erleben hautnah das neueste Abenteuer des Schängchens, welches ganz schön aufregend und nicht ganz ungefährlich ist.