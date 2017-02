Sause für den guten Zweck: Salon „La Testa“ feiert wieder Weiberfastnacht

Aachen.

Zur Karnevalszeit wird das Haareschneiden im Friseursalon „La Testa“ in der Eupener Straße 181 zur Nebensache. Denn an Fettdonnerstag ist es schon seit 29 Jahren Tradition, dass Inhaberin Marianne Janser eine rauschende Feier veranstaltet – für einen guten Zweck: Der Erlös des Tages geht an die Integrative Kita Talbotzwerge vom Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Aachen (VKM).