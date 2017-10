Aachen.

Am Beckenrand wird gebaggert auf Teufel komm raus. Während die Spezialisten der leichten Sommerflirts dem „Hanges“ längst den Rücken gekehrt haben, haben jetzt allerdings die schweren Baumaschinen Hochsaison in Aachens altehrwürdigem Freibad. 2,7 Millionen Euro investiert die Stadt in die zweite Etappe der umfänglichen Sanierungsarbeiten in Sachen Badespaß.