Aachen - Sammler von Aquensien: Franz Erb ist gestorben

Aachen. Man darf getrost sagen, dass sich der Mann zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt hat. 5000 Fotos und Ansichtskarten legen davon ein deutliches Zeugnis ab und machen Franz Erb zu einem der bemerkenswertesten Sammler von Aquensien überhaupt. Am 12. April wäre Franz Erb 97 Jahre alt geworden. Vor wenigen Tagen ist er gestorben.

Das Sammeln der Fotos und Bilder war lebenslang die große Leidenschaft des Franz Erb. Schon der Urgroßvater führte in der damaligen Mörgensgasse ein Antiquariat, in dem es auch jede Menge Aachener Bilder und Literatur gab.

Franz Erb selbst schlug hauptberuflich den pädagogischen Weg ein, studierte die Fächer Deutsch, Englisch und Geschichte und unterrichtete diese als Lehrer am Couven-Gymnasium. Nach der gymnasialen Zeit wurde Erb Studiendirektor am Studienkolleg der RWTH Aachen. 1983 erfolgte seine Pensionierung. In regelmäßigen Veröffentlichungen ließ er die an Aachens Geschichte interessierte Gemeinde an seiner Leidenschaft teilhaben. Er war ein profunder Kenner des Öcher Platt und übertrug zum Beispiel Wilhelm-Busch-Werke in die Mundart.