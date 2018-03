Aachen - RWTH-Hallenfußball-Cup: Der Sieg ist nicht alles

Aachen. Beim RWTH-Hallenfußball-Cup 2018 kämpften 19 Teams in der Sporthalle Königshügel um die heiß begehrte Trophäe. Es wurde geschwitzt, gekämpft und gelacht. Mit dem Ziel vor Augen, den Wanderpokal sein eigen zu nennen, gelang es in diesem Jahr der Mannschaft mediÄTTÄCK’s, den heißbegehrten Pokal mit nach Hause zu nehmen.

Veranstaltet wurde das Event vom Hochschulsportzentrum der RWTH Aachen (HSZ) in Kooperation mit der Frauenfußballmannschaft.

Neben der Hochschulsportshow im Februar gilt der RWTH-Hallenfußball-Cup als Startschuss des Sommersemesters und offizielle Verabschiedung des nervenaufreibenden Wintersemesters. Neben dem sportlichen Ehrgeiz rückte der Spaß am Spiel aber keinesfalls in den Hintergrund. Aus diesem Grund kürte das Hochschulsportzentrum wie in den vergangenen Jahren nicht nur die Gewinner des Fußballspiels, sondern auch die Teams, die mit Fairness, Kreativität und Teamgeist punkten konnten. Die Gewinner konnten sich in diesem Jahr über tolle Preise des Hochschulsportzentrums freuen. Da Fairplay im Fußball einen wichtigen Platz einnimmt, ging der Preis der Meister der Herzen in diesem Jahr an das Team des Hochschulradios.

So ließ sich die Enttäuschung, die sportliche Trophäe am Ende nicht in den Händen zu halten, schnell überwinden. Das Team „Mendels Kinder“ erhielt für ihre Kreativbewerbung mit dem Motto „Football connecting people“ einen Pokal.

Die Auszeichnung für die besten Fans erhielten in diesem Jahr die Anhänger von Shanamehs Kickers.