Kornelimünster.

Der „SpielRaum“ muss raus aus dem alten Gebäude. Als diese Nachricht vergangenes Jahr in Kornelimünster die Runde machte, formierte sich in Windeseile Widerstand im idyllischen Ort an der Inde. Das Betreuungsangebot für die Kinder der Katholischen Grundschule sollte künftig im Neubau, in dem auch der Regelunterricht stattfindet, untergebracht werden.