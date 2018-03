Aachen.

Dass man seinen alten Joghurtbecher in veränderter Form „anziehen“ kann, wissen die Kinder, die „Tonne Berta“ in den Aachener Stadtbetrieben besucht haben, natürlich schon längst. „Aus recyceltem Kunststoff kann man Fleecejacken machen“, erklärt die Abfallberaterin Manuela Staaks – also auch aus Joghurtbechern.