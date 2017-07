Aachen.

Wenn ein Ministerpräsident aus Burtscheid seinen ersten offiziellen Besuch in Aachen antritt, dann kann man sich einer Sache zumindest sicher sein: Diesmal braucht der Mann keinen sehr langen Atem, um zum Ziel zu kommen. So bewies Armin Laschet am Montag bei seinem Besuch im Rathaus durchaus Pünktlichkeit.