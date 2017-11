Rumänien-Aktion Aachen-Nordwest: Hilfe bleibt existentiell wichtig

Aachener zeigen weiter Herz für Rumänien

Was die Rumänien-Aktion Aachen-Nordwest in bald 28 Jahren für Caransebes geleistet hat, kann sich sehen lassen. Seit 1990 liefen große Hilfsaktionen. Über 60 Euro-Auflieger mit Hilfsmaterialien wurden in Aachen zusammengestellt und nach Rumänien gebracht. Allein 56 davon lenkte Mitarbeiter Hans Gillessen. Aber auch mehrere Kranken- und Rettungswagen und sogar zwei Mähdrescher konnten gespendet werden.