Aachen.

Was tun, wenn es zu einer Katastrophe kommt? Diese Frage haben sich Eltern und Lehrer am St. Leonhard-Gymnasium gestellt und dann entsprechend reagiert. In einer „Handreichung“ haben sie all die Dinge aufgelistet, die im Ernstfall wichtig sind. Dabei denken sie nicht allein an einen möglichen Störfall im Pannenreaktor Tihange, sondern auch an Naturkatastrophen oder längere Stromausfälle.