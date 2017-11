Laurensberg.

Kalt ist es auf dem großen Sportplatz in Laurensberg. Inmitten der Dunkelheit erhellen lediglich die Flutlichter den Platz am Hander Weg. Es ist 19.30 Uhr, und während im angrenzenden Schulkomplex die Lichter aus sind und absolute Stille herrscht, hört man auf dem Rasen Stimmen. Betritt man die Szenerie, bietet sich dem Betrachter ein Bild, das nicht so recht zu den frostigen Temperaturen passen will.