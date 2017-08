Ziel ist die Integration in den Arbeitsmarkt

Bundesweit nehmen 75 Kommunen an dem Projekt Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier (Biwaq) teil. In Aachen haben seit Herbst 2015 rund 100 Menschen an dem aus EU- und Bundesmitteln geförderten Projekt zur Arbeitsmarktförderung und gleichzeitiger Stadtteilentwicklung teilgenommen. Ziel ist die nachhaltige Integration der Menschen in den ersten Arbeitsmarkt. Das Projekt endet im Dezember 2018.

Im Rahmen des Partnerprogramms von „Soziale Stadt“ gestalten überwiegend Langzeitarbeitslose und Flüchtlinge unter fachlicher Anleitung und Begleitung in Aachen-Nord und -Ost öffentlich zugängliche Flächen. Die Projektleitung liegt im Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa. Das Sozialwerk Aachener Christen und die low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft sind als Qualifizierungs- und Beschäftigungsträger an Bord.

Für die Maßnahme an der Robert-Koch-Straße werden noch Unterstützer gesucht. Interessierte können sich bei Marion Stickelmann vom Nachbarschaftstreff der Robert-Koch-Straße unter Telefon 1684076 und Telefon 0176/55611653.