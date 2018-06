Aachen - Roermonder Straße zeitweise wegen Polizeieinsatz gesperrt

Aachen. Aufgrund eines Polizeieinsatzes musste die Roermonder Straße in Aachen am Mittwochmittag zeitweise gesperrt werden. Grund war die Kontrolle eines Reisebusses: Zwei Mitreisende waren zur Festnahme ausgeschrieben.

Laut Petra Wienen, Sprecherin der Aachener Polizei, hatte die Bundespolizei um kurz vor 12 Uhr in der Nähe der Roermonder Straße einen Reisefernbus überprüft. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass zwei Mitreisende zur Festnahme ausgeschrieben waren.

Eine der beiden Personen konnte flüchten, war in ein Haus an der Roermonder Straße gelaufen und bis auf das Dach geklettert. Die Polizei und die Feuerwehr sperrten die Roermonder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt ab Höhe der Kavenstraße ab, um zu verhindern, dass sich der männliche Flüchtige in Gefahr begab.

Um kurz nach 13.30 Uhr konnten die Beamten den Mann ergreifen und den Einsatz beenden. Um 13.48 Uhr war die Straße wieder frei für den Verkehr. Laut Wienen befindet sich der Mann jetzt in polizeilicher Obhut. Wie weiter verfahren werde, müsse abgewartet werden. "Das liegt jetzt in der Hand der Bundespolizei."