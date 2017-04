Richtigstellung: „Kiez Kini“ nicht von Schließung betroffen

Aachen. Aufgrund diverser Verstöße, u.a. gegen das Nichtraucherschutzgesetz, hat der Ordnungs- und Sicherheitsdienst der Stadt Aachen am Donnerstag, 9. März, eine Gaststätte im Gasborn geschlossen.

In der Begründung dazu hieß es von Seiten des Presseamtes: „Nicht zuletzt seit dem tätlichen Angriff auf einen städtischen Mitarbeiter in den Räumen des Ordnungsamts im November des vergangenen Jahres musste von der Unzuverlässigkeit des Gastwirtes ausgegangen werden. Die Vorbereitung der Schließung dieser Gaststätte durch das Ordnungsamt wurde im Vorfeld mit der Polizei abgesprochen und in enger Abstimmung gemeinsam durchgeführt. Bei dem Einsatz am Donnerstag wurden unter anderem Betäubungsmittel und offenbares Diebesgut sichergestellt.“

Die Aachener Zeitung hat in ihrer am 10. März veröffentlichten Online-Version der Meldung irrtümlich berichtet, dass es sich bei der besagten Kneipe um das „Kiez Kini“ handeln würde. Das ist ausdrücklich falsch gewesen. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.