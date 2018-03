Aachen - Richtericher gegen geplanten Flüsterasphalt

Aachen. Die Autobahn 4 erhält im Zuge der geplanten Sanierung zwischen Aachener Kreuz und Vetschau Flüsterasphalt mit einer Lärmminderung von zwei dB(A). Außerdem sollen die Lücken in den bereits vorhandenen Lärmschutzwänden geschlossen werden, und auch die Brücke Roermonder Straße soll beidseitig mit drei Meter hohen Lärmschutzwänden versehen werden.

Alle Maßnahmen zusammen könnten die Lärmbelästigung in Richterich erheblich mindern, sagte jetzt Klaus Meiners, Fachbereich Immissionsschutz der Stadt Aachen, als er den Richtericher Bezirksvertretern die geplanten Maßnahmen in Sachen Lärmschutz vorstellte.

Soweit die Darstellung der Verwaltung, doch auf Seiten der Politik herrscht Skepsis. Die angestrebte Lärmminderung wird als zu gering eingestuft. Als Gegenbeispiel wurde Brand genannt, wo ein besserer Belag verwendet werde. Allerdings: Laut Meiners ist die Situation im Stadtteil Brand mit der in Richterich nicht zu vergleichen.

Das Thema Lärmschutz ist die Richterich bereits seit langem akut. Selbst die jetzt bestehenden Lärmschutzwände hätten keine Besserung gebracht, berichten Anwohner. Hinzu komme die deutliche Zunahme an Verkehr, die die Situation weiter verschärfe. Zuständig für den Lärmschutz an der A4 ist allerdings der Landesbetrieb Straßen NRW, und so kann die Stadtverwaltung nicht mehr tun, als auf die Landespläne zu verweisen. Das Heft des Handelns habe der Landesbetrieb in der Hand, heißt es. Klaus Meiners jedoch betonte, die die jetzt geplanten Maßnahmen ausreichen, um die eine Verbesserung der lärmbedingten Situation in Richterich zu erzielen. Und sie würden zumindest rechnerisch dafür sorgen, dass die Schall-Immissionswerte in Zukunft eingehalten werden.

Die Grünen in der Bezirksvertretung hingegen halten die Schallschutzwände für völlig nutzlos. „Sie haben nicht gegriffen“, kritisierte Dr. Otto-Wilhelm Kuhrt-Lassay. Er sprach sich eindeutig für einen Flüsterasphalt mit einer Lärmminderung von fünf bis zehn dB(A) aus. Eine Forderung, die wohl ins Leere gehen wird. „Den werden Sie nicht bekommen“, so Meiners. Denn in Richterich gebe es ja die Schallschutzwände, und nach dem erforderlichen Lückenschluss seien die dann sicherlich auch effektiv. Vorgesehen sind Schallschutzwände auf der sanierten Brücke an der Roermonder Straße und der Lückenschluss in Fahrtrichtung Köln. Dazu komme jetzt auch noch der Flüsterasphalt, führte Meiners aus. Und diese Kombination wird seiner Meinung nach auch helfen.

Die grobporige Beschaffenheit des Flüsterasphalts sorge dafür, dass ein Teil des Lärms schon in seinem Ursprung absorbiert werde. Und die Schallwände absorbieren demnach zusätzlich den Lärm der Motoren und des Fahrzeugwindes. „So müsste eine deutliche Verbesserung möglich sein“, zeigte sich Meiners überzeugt.

Die Bezirksvertreter ihrerseits blieben bei ihrer Forderung: Sie wünschen sich einen Flüsterasphalt mit einer Lärmminderung von fünf bis zehn dB(A), und formulierten dies auch ausdrücklich so in ihren Beschluss.