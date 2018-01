Informationsabend

mit den Lehrkräften

Auskünfte dazu, wie das iPad am Rhein-Maas-Gymnasium genutzt werden soll, geben Stefan Lindlahr und Marc Straußfeld im Rahmen eines Infoabends am 16. Januar, 19 Uhr, in der Mensa des Rhein-Maas-Gymnasiums. Interessierte Eltern können selbst an einem der iPads Lernmethoden ausprobieren.