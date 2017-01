Rettungswagen die Vorfahrt genommen: Ein Verletzter Letzte Aktualisierung: 15. Januar 2017, 19:18 Uhr

Aachen. In einen Unfall ist am Sonntagmittag ein Rettungswagen verwickelt worden. Um 13.44 Uhr hatte ein Autofahrer dem Rettungswagen, der ohne Sondersignale unterwegs war, laut Polizei an der Suttnerstraße in Eilendorf die Vorfahrt genommen.